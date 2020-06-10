شكرا لقرائتكم خبر عن جنش بيمسى على حسام حسن والكاس .. أصحاب أهم قررات فى حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر اللاعب محمود جنش، حارس مرمي نادى الزمالك، صورة يتوسط فيها العميد حسام حسن ونجم المنتخب السابق أحمد الكاس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتب جنش على الصور التي ظهر فيها داخل إحدى التدريبات "اثنين اصحاب فضل عليا ك كاس اول واحد لعبني فريق اول في الاوليمبي والعميد اول واحد لعبني في الزمالك".

و احتفل نادي الزمالك بعيد ميلاد حارسه الأول محمود جنش، في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي، حيث شارك الحساب الرسمي لنادي الزمالك على "انستجرام"، صورة لحارس الزمالك الأول وعليه شعار القلعة البيضاء، وهنأه بعيد ميلاده قائلا: " عيد ميلاد سعيد لحارسنا محمود عبد الرحيم «جنش»، كل عام وأنت بخير".

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وعلى سياق آخر، أصدر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بيانا شديد اللهجة ضد قناة النادى الأهلى، وذلك بعد ما رأه إساء لنادى الزمالك، حيث جاء بالبيان، "تقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد قناة الأهلى، نظرا لما رأه مسئولو الزمالك من إساءة لنادى الزمالك ومجلس إدارته، وذلك بحسب ما نشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكانت إدارة النادى الأهلى، أرسلت صباح اليوم الأربعاء، شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادى الزمالك.. وجاء فى الشكوى: