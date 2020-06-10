شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسني يدعم خالد الغندور بعد إصابة نجلته زينة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص أسامة حسني نجم الأهلي السابق، علي دعم الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق وتوجيه رسالة له، بعد إعلان إصابة ابنته زينة بفيروس كورونا المستجد ، وقال مهاجم الأهلي السابق علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "نسأل الله العظيم أن يشفي ابنة الكابتن خالد الغندور بعد إصابتها بفيروس كورونا".

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وأعلن الاعلامى خالد الغندور عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إصابة أبنته زينه فيروس كيورونا المستجد قائلا " إصابة أبنتى بكورونا والحمد لله " .

وأعتذر خالد الغندور عن الظهور على شاشة قناة الزمالك خلال المرحلة المقبلة و الاستمرار بالبقاء فى المنزل وذلك بسبب عدم أنتشار الفيروس وبداء خطواط العلاج قائلا أعتذر عن الظهور فى الإعلام والبقاء فى المنزل بعد إصابة ابنتى الصغيرة زينه بكورونا و ربنا يحفظ الجميع ".

يذكر أن ، خالد الغندور قد أكد إن الزمالك مستعد للمشاركة في مهرجان اعتزال حسام عاشور قائد الأهلي ، موضحا أن اللاعب رحل بشكل لا يليق من القلعة الحمراء، وقال الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى علي قناة الزمالك "حسام عاشور رحل بشكل لا يليق عن النادي الأهلي والغريب أن عاشور كان التريند ويضرب به المثل عندما يريدوا السخرية من الزمالك والآن الجميع انقلب عليه".

أضاف الغندور:" حسام عاشور الأهلي فعل معه ذلك لانه ليس له ظهر ولا مشكلة لدينا في المشاركة بإعتزال حسام عاشور"، مشيراً إلي أن الاهلي لا يستطيع اتخاذ موقف مع صالح جمعة لاعب الفريق بسبب افعاله ، ولكن بسبب فيديو 8 دقائق لحسام عاشور تم اصدار قرارات ضده .