شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..محمد صادق نجم الإسماعيلي يحتفل بزفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتفل في الوقت الحالي محمد صادق نجم الإسماعيلي والمنتخب الأوليمبي بحفل زفافه استغلالا لفترة توقف النشاط الكروي ، ويأتى الحفل بعدما ترددت أنباء فى وقت سابق عن إلغاء حفل زفاف محمد صادق من قبل مسئولى الامن بسبب حظر إقامة أى تجمعات بسبب إنتشار فيروس كورونا باحد القرى السياحية بمدينة الاسماعيلية ونفي اللاعب تلك الأنباء جملا وتفصيلا .

فى السياق ذاته، طالب مسئولو الإسماعيلى محمد صادق بإغلاق ملف الرحيل عن قلعة الدراويش فى الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل تمسك الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش باللاعب، باعتباره أحد العناصر الأساسية فى تشكيلة الفريق، والذى يعتمد عليه باستمرار، وكان مجلس الاسماعيلى قد رفض عرضاً من نادى الجونة للتعاقد مع محمد صادق فى الميركاتو الصيفى المقبل .

وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

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تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .