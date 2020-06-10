مرتضى منصور لمصراوي: تغريم ثنائي الزمالك بسبب "مباراة كرة خماسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بصدد توقيع غرامة مالية على الثنائي محمد عنتر ومحمود حمدي "الونش" لاعبا الفريق بسبب خوض مباراة كرة قدم خماسي في أحد التجمعات.

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، بسبب صورة شهدت تجمعًا كرويًا لعدد من لاعبي الأندية ومسؤولي الأندية المصرية حاليًا وسابقًا، في عصر كورونا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لـ"الخليج 365" "سيتم تغريم عنتر والونش 300 ألف جنيه".

ونشر أسامه حسن لاعب الزمالك السابق صورة تواجد بها عدد 20 فردًا كان أغلبهم لاعبين ومسؤولين حاليين في عدد من الأندية المصرية، بالإضافة إلى إعلاميين ومحليين، وكذلك لم يغب الجانب الفني عنها، وشهد التجمع تواجد ثنائي الزمالك عنتر والونش.