صور: مصطفى محمد يحتفل بزفافه وسط حضور من لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: احتفل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، بحفل زفافه وسط حضور عائلي وأصدقائه المقربين وبعض لاعبي فريقه. وأشار نادي الزمالك إلى أن مصطفى محمد حصل على إذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون؛ استغلالاً لفترة توقف النشاط حالياً. والتزم الحضور ـ حسبما أورد الزمالك على موقعه الرسمي ـ بالقرارات التي أعلنها مجلس الوزراء مسبقاً بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح للحد من انتشار فيروس كورونا.

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