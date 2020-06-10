سلطات الكرة الألمانية تخفف القيود جراء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلنت سلطات كرة القدم الألمانية، اليوم الأربعاء، إن اللاعبين البدلاء وغيرهم لم يصبحوا بحاجة لارتداء كمامات أثناء المباريات، في ظل التخفيف النسبي للقيود المفروضة إزاء فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة الدوري الألماني أن العاملين في المنطقة التقنية – التي تشمل البدلاء والأطقم التدريبية والطبية وكذلك الحكم الرابع - لن يحتاجوا إلى كمامات ما داموا يحافظون على مسافة من الآخرين.

و ينطبق هذا ايضا على الممثلين الرسميين للأندية في منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، ودوري الدرجتين الثانية والثالثة وكذلك الدوري الألماني للسيدات حتى نهاية الموسم.

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وأوضح البيان "التغييرات تستند بشكل رئيسي على تجربة المراحل التي تم إجراؤها بعد استئناف البطولة لكنها تأخذ في الاعتبار أيضا لوائح الحماية العامة المتغيرة لاحتواء فيروس كورونا".

كانت كرة القدم الألمانية استؤنفت في منتصف مايو الماضي بدون جماهير ووسط بروتوكول صارم للأمن والنظافة وضعتها فرقة عمل تابعة لاتحاد الكرة الألماني ورابطة بوندسليجا، وفقا لأحدث التعديلات التي وافقت عليها سلطات الدولة ذات الصلة.

ويخضع اللاعبون ومسؤولو الفريق بشكل مستمر لاختبار منتظم للكشف عن فيروس كورونا.

وفي تغيير طفيف آخر، تضاعف عدد وسائل الإعلام المكتوبة والمصورين المسموح لهم بحضور المباريات من 13 إلى 26 فردا.