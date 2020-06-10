محمد يوسف: لم أندم على دور الرجل الثاني في الأهلي.. ولن أذكر عيوب التجربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي، بأنه لم يشعر بالندم على العودة للأهلي من جديد من أجل لعب دور الرجل الثاني، قائلًا أن كل تجربة يكون لها عيوبها لكنه رفض الحديث عن هذا الأمر في وسائل الإعلام.

وقال يوسف في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "بعد الرحيل عن تجربتي مع الأهلي مع تولي فايلر المسئولية كان الموسم قد بدأ، تلقيت أكثر من عرض لكن لم يكن هناك ما يناسبني لأنني أبحث عن شيء يمثل إضافة."

وتحدث عن عودته للأهلي في دور الرجل الثاني: "لم أندم على العودة للقيام بدور الرجل الثاني، لكني استفدت من التجربة بشكل جيد، وأي تجربة لها مميزات وسلبيات وأدين دائمًا بالفضل للأهلي الذي منحني الفرصة لأكون من القلائل المصريين اللذين عملوا مع الأهلي."

وتابع: "كان يمكن أن أتواجد في الأهلي ولا أترك بصمة، لكن بفضل الله ومساعدة الإدارة واللاعبين تمكنا من تحقيق انجاز طيب."

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وأضاف: "نجحت أيضًا في دور الرجل الثاني، سواء في التجربة الأولى مع حسام البدري ومانويل جوزيه أو بعد العودة في التجربة الأخيرة مع كارتيرون ولاسارتي، ومع الأول قمت بدور مدير الكرة أيضًا."

وأردف: "فايلر أتى بعض ذلك ومعه 4 مساعدين، وفي نفس الوقت لم أكن مستعدًا للعب دور الرجل الثاني لموسم أخر فكان الموقف مناسب بالنسبة للجميع."

واستطرد قائلًا: "خارج النادي الأهلي ما كنت لأقبل بدور الرجل الثاني بعدما عملت مدير فني في الدوري الممتاز أو مع نادي الشرطة العراقي، وفي بداية الموسم تلقيت عرض من أحد الأندية الكبيرة في العراق لكن كنت أتولى مهمة في الأهلي لا يمكن أن أتركها."

واختتم قائلًا: "لن أتحدث عن عيوب تجربة الرجل الثاني مع الأهلي في الإعلام، وسأكتفي بها لنفسي، لكني لا أحب أن أفكر في افتراضيات والعودة بالزمن للتفكير في صحة قرار اتخذته."