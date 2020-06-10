محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ أميرة حماد:
توصلت إدارة النادي المصري البورسعيدي لاتفاق مع لاعبي الفريق بالتنازل عن نسبة 10٪ من عقودهم بالاضافة إلى ٢٥٪ نسبة المشاركة لتكون النسبة النهائية للتنازل ٣٢،٥٪.
وحصل لاعبو الفريق على نسبة ٦٠٪ من مستحقاتهم ومتبقي لهم 7.5% من المقرر صرفهم خلال الفترة الحالية مع انتظار إعلان إلغاء بطولة الدوري أو استمرارها.
وكان النشاط الرياضي قد توقف منتصف شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.
ويحتل النادي المصرى المركز الـ١٠ بجدول ترتيب الدوري برصيد ٢٠ نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو المصري يتنازلون عن ٣٥٪ من عقودهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.