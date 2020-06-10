لاعبو المصري يتنازلون عن ٣٥٪ من عقودهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ أميرة حماد:

توصلت إدارة النادي المصري البورسعيدي لاتفاق مع لاعبي الفريق بالتنازل عن نسبة 10٪ من عقودهم بالاضافة إلى ٢٥٪ نسبة المشاركة لتكون النسبة النهائية للتنازل ٣٢،٥٪.

وحصل لاعبو الفريق على نسبة ٦٠٪ من مستحقاتهم ومتبقي لهم 7.5% من المقرر صرفهم خلال الفترة الحالية مع انتظار إعلان إلغاء بطولة الدوري أو استمرارها.

وكان النشاط الرياضي قد توقف منتصف شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

ويحتل النادي المصرى المركز الـ١٠ بجدول ترتيب الدوري برصيد ٢٠ نقطة.