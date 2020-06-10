ريال مدريد يرفض مبادرة اتلتيكو مدريد

رفض مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني المبادرة التي اقترحتها ادارة اتلتيكو مدريد خوض الريال مبارياته بالدوري الإسباني علي ملعب واندا متروبوليتانو. متروبوليتانو. وتمسك ريال مدريد بخوض مباريات الفريق علي ملعب ألفريدو دي ستيفانو، كما قرر الإسراع في عمليات ترميم وتطوير ملعب سنتياجو برنابيو. الإسراع في عمليات ترميم وتطوير ملعب سنتياجو برنابيو. واثني مسئولو النادي الملكي علي مبادرة اتلتيكو مدريد الذي رحب بإستضافة غريمه التقليدي علي ملعبه عند استئناف مباريات الدوري الإسباني.

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