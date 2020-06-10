بايرن ميونيخ يتقدم على آينتراخت فرانكفورت في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت، بتقدم البافاري بهدف دون رد، والتي تجمع بينهما حاليًا، على ملعبستاد أليانز أرينا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ألمانيا.
سجل هدف بايرن ميونيخ: إيفانبيريسيتش في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.
تشكيل بايرن ميونخ أمام آينتراخت فرانكفورت
حراسة المرمى: مانويل نوير.
الدفاع: بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز.
الوسط: جوريتسكا، كيميتش، مولر.
الهجوم: كومان، ليفاندوفسكي، بيريسيتش.
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