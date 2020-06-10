قناة الأهلي تدعم خالد الغندور بعد إصابة ابنته بكورونا

وجهت قناة الأهلي رسالة دعم للإعلامي خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، بعد إعلان إصابة ابنته زينة بفيروس ابنته زينة بفيروس كورونا نشر الحساب الرسمي لقناة الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تمنى خلالها خالص الشفاء لابنة خالد الغندور. مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تمنى خلالها خالص الشفاء لابنة خالد الغندور. كان الغندور أعلن توقفه عن الظهور الإعلامي لحين شفاء ابنته.

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