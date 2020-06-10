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دورتموند يحدد سعر بيع سانشو

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حدد نادي بوروسيا دورتموند الألماني السعر النهائي للموافقة على رحيل لاعبه الإنجليزي جادون سانشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن اللاعب يحظى باهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية الكبرى مثل ومانشستر يونايتد.

وذكرن إدارة بوروسيا دورتموند أن السعر المحدد لبيع اللاعب هو 115 مليون جنيه استرليني، كسعر نهائي للسماح برحيل سانشو الصيف المقبل.

وتم تغريم سانشو مؤخرًا من قبل إدارة دورتموند، وذلك بسبب خرقة لقوانين التباعد الإجتماعي في

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ظل حلاقة شعره والقيام بالسخرية من الانتقادات التي سلطت عليه بعد ذلك.

وكان اللاعب قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في العودة إلى مدينة مانشستر حيث يحظى بعلاقات طيبة هناك ترجع إلى تواجده هناك عندما كان لاعبًا في السيتي.

وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى من أزمة إقتصادية بعد جائحة فيروس التي ضربت العالم مؤخرًا، مما أدى إلى

توقف جميع الأنشطة للحد من انتشار الوباء، وتسبب في خسائر مالية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.

وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.

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