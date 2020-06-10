وفاة الناقد الرياضي محمد صيام

فقد الإعلام الرياضي واحدًا من كبار الصحفيين بوفاة محمد صيام، الناقد الرياضي الشهير بجريدة الأهرام، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات سابقًا، الذي اشتهر بآرائه القوية التى كان يخرج بها عبر مقالاته فى الأهرام، أو من خلال البرامج الفضائية المصري للدراجات سابقًا، الذي اشتهر بآرائه القوية التى كان يخرج بها عبر مقالاته فى الأهرام، أو من خلال البرامج الفضائية الرياضية المختلفة. ونعى عدد من الإعلاميين فقيد الإعلام الرياضة المصرى، والذى تسببت وفاته فى صدمة داخل الوسط الرياضى.

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