بايرن ميونيخ يكشف سر استبعاد جنابري أمام آينتراخت فرانكفورت

كشف نادي بايرن ميونيخ سبب غياب نجمه سيرجي جنابري عن مباراة آينتراخت فرانكفورت، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد أليانز أرينا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ألمانيا.
وقال الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونيخ، إن جنابري غاب عن المباراة بسبب معاناته من كدمة في الظهر، وتم الدفع بزميله إيفان بيريسيتش، في التشكيل الأساسي للمباراةبدلاً من جنابري.
ويعود بيريسيتش للتشكيل الأساسي للفريق البافاري للمرة الأولى منذ استئناف النشاط الكروي في ألمانيا مايو الماضي.
تشكيل بايرن ميونخ أمام آينتراخت فرانكفورت:
حراسة المرمى: مانويل نوير.
الدفاع: بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز.
الوسط: جوريتسكا، كيميتش، مولر.
الهجوم: كومان، ليفاندوفسكي، بيريسيتش.
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