بث مباشر لمباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت في كأس ألمانيا

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لمباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت، التي تقام بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد أليانز أرينا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ألمانيا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت:

ستنطلق صافرة بدء اللقاء في تمام الساعة الـ 8:45 مساءً بتوقيت مصر، الـ 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، الـ 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت:

ستذاع المباراة عبر قنوات Sport 1 Hungary و Sport TV 2 Potugal و BT Sport 1 HD و Match! TV الحاصلة على حقوق بث البطولة.

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تشكيل بايرن ميونخ أمام آينتراخت فرانكفورت:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز.

الوسط: جوريتسكا، كيميتش، مولر.

الهجوم: كومان، ليفاندوفسكي، بيريسيتش.