ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام فرانكفورت وجنابري خارج القائمة

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ، بقيادة المدرب هانز فليك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة آينتراخت فرانكفورت، والتي تقام بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد أليانز أرينا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ألمانيا. آينتراخت فرانكفورت، والتي تقام بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد أليانز أرينا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ألمانيا. تشكيل بايرن ميونخ أمام آينتراخت فرانكفورت حراسة المرمى: مانويل نوير. Advertisements الدفاع: بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز. الوسط: جوريتسكا، كيميتش، مولر. الهجوم: كومان، ليفاندوفسكي، بيريسيتش.

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