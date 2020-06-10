صفقة أفريقية على رادار باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يضع عينه على صفقة أفريقية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض الرحيل المحتمل للفرنسي كيليان مبابي أو البرازيلي نيمار دا سيلفا في صيف 2021.

ووضع باريس سان جيرمان عينه على الإيفواري نجم كريستال بالاس ويلفريد زاها، من أجل الحصول على

خدماته هذا الصيف، حيث يلتزم الجناح الإيفواري زاها بموجب عقد مع كريستال بالاس حتى يونيو 2023، ورغم ذلك، فإنه يرغب في إطلاق تحدٍ جديد في مسيرته، ومن المرجح جدًا أن يكون الوقت قد حان بالنسبة له للمغادرة في صيف 2021.

ويلتزم نيمار ومبابي بعقد مع باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو 2022، ولا يبدو أن مستقبلهما آمن في ملعب حديقة الأمراء، ورغم ذلك لم يبدأ العملاق الباريسي بعد مناقشات ملموسة معهما لتمديد التزاماتها التعاقدية.

حيث من المتوقع أن يعود نيمار إلى برشلونة مرة أخرى لعدم رغبته في الاستمرار مع باريس، كما ترددت أنباء كثيرة عن إمكانية رحيل مبابي خاصة في ظل اهتمام ريال مدريد وليفربول.