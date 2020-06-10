خالد الغندور يمتنع عن الظهور إعلاميًا بعد إصابة ابنته بكورونا

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، عن قراره بعدم الظهور إعلاميًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إصابة نجلته بفيروس كورونا المستجد.
كتب الغندور عبر حسابه الرسمي إنه يعتذر عن عدم الظهور إعلاميًا بعد إصابة نجلته زينة بفيروس كورونا المستجد.
وطالب الغندور متابعيه بالدعاء لنجلته لتخطي هذا الموقف الصعب بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم.
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