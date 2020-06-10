الإنتر يرد على ريال مدريد ويُحدد المبلغ المطلوب في سكرينيار

حدد ريال مدريد مدافع إنتر “ميلان سكرينيار” كبديل محتمل على المدى الطويل للقائد الحالي “سيرجيو راموس”، وبدأ بالفعل مفاوضات التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

ويبلغ القائد الإسباني الآن 34 عامًا، ويدرك اللوس بلانكوس أنهم بحاجة إلى العثور على خليفته، حيث لم ينجح إيدير ميليتاو في الصيف الماضي، بعد انتقال بقيمة 50 مليون يورو، من بورتو، حتى الآن كما هو مخطط.

واهتم الريال بالدولي السلوفاكي، على الرغم من تجديد القلب النابض لعقده حتى عام 2022، وتأكيده على أنه سيواصل العمل حتى مونديال قطر.

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واستفادت “الموندو ديبورتيفو” الآن من تقارير في الصحافة الإيطالية، ذكرت بأن المدافع الشاب، هو أحد اللاعبين على رادار ريال مدريد، لكن إنتر أبلغهم أنهم لن يتفاوضوا مقابل أقل من 80 مليون يورو.

ويزعم أيضًا أن مانشستر سيتي حدد اللاعب المتألق، كهدف في صفقات الصيف، حيث يتطلعون إلى تعزيز صفوفهم الدفاعية قبل الموسم المقبل، في ظل البحث عن شريك لإيميريك لابورت.

وأثبت سكرينيار نفسه كأحد المدافعين الأكثر طلبًا في كرة القدم الأوروبية، بسبب مستوى أدائه العالي، رفقة عملاق ميلانو في المواسم الأخيرة، وهو يبلغ من العمر 25 عامًا فقط.