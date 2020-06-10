لماذا طلبت الشرطة نقل مباريات ليفربول خارج الأنفيلد؟

كشفت المجموعة الاستشارية للسلامة في مجلس مدينة ليفربول، اليوم الأربعاء، عن السماح بإقامة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب “جوديسون بارك».

وتعود مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من يوم 17 يونيو الجاري، بإقامة اللقاءات بدون جماهير، وذلك بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتربع ليفربول على صدارة البريميرليج بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وبات قريباً للغاية من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 1990.

لماذا طلبت الشرطة نقل مباريات ليفربول؟

وكان من بين الخيارات المحتملة لعودة المباريات في آمان، نقل مقابلات فريق ليفربول إلى ملاعب محايدة، بناء على طلب من الشرطة، من أجل تفادي احتشاد الجماهير خارج الاستادات، لرغبتهم في الاحتفال بالتتويج بأول ألقاب الدوري الإنجليزي.

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ويمكن أن يتم حسم اللقب عبر مواجهة إيفرتون المقررة في 21 يونيو الجاري، في حالة خسارة مانشستر سيتي أمام آرسنال في مباراتهما المقررة يوم 17 من الشهر نفسه.

وعبر رئيس شرطة الميرسيسايد عن قلقه إيزاء التجمعات، وانتظار جماهير الريدز لفرصة واحدة من أجل الاحتفال بهذا الإنجاز الذي لم يسبق لعدد كبيرة منهم الاحتفال به من قبل.

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