بث مباشر | شاهد بايرن ميونخ وفرانكفورت في كأس المانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بايرن ميونخ وإنتراخت فرانكفورت” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 10-6-2020 في نصف نهائي كأس ألمانيا.

المباراة التي ستذاع على قناة سكاي سبورت الألمانية 1، ستنطلق في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “أليانز أرينا”، بإدارة من الحكم الألماني “ماركو فريتز”.

يستقبل “بايرن ميونخ” نظيره “فرانكفورت” في معقله “أليانز أرينا” في اخر مباريات دور نصف النهائي من مسابقة كأس ألمانيا.

وتأهل بايرن ميونخ إلى هذا الدور بعد تغلبه على “شالكه” بهدف نظيف في دور ربع النهائي، في المباراة التي أقيمت على ملعب “فيلتينس ارينا”.

Advertisements

في المقابل يدخل “إنتراخت فرانكفورت” المباراة وعينه على خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من ملعب بايرن ميونخ، من أجل تعويض خيبة الفريق في الدوري الألماني، حيث يقبع في المركز الـ 11 بعدما جمع 35 نقطة فقط من 30 مباراة.

وصعد فرانكفورت إلى هذا الدور على حساب “فيردر بريمن” بعدما انتصر عليه بهدفين نظيفين احرزهم “أندريه سيلفا ودايتشي كامادا”.

اضغط هنا لمتابعة البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت

قم بتحديث الصفحة إذا توقف البث المباشر