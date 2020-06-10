خالد الغندور يعلن إصابة نجلته بـ “فيروس كورونا”

أعلن لاعب الزمالك السابق “خالد الغندور” تعرض نجلته “زينة” للإصابة بـ “فيروس كورونا” المستجد. وقال خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه لن يستطيع الظهور في الإعلام خلال الفترة الحالية بسبب إصابة نجلته زينة بـ “فيروس كورونا”. ويقدم خالد الغندور برنامج “زملكاوي” عبر شاشة قناة نادي الزمالك. وتعرض خالد الغندور لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا المنتمين لجمهور النادي الأهلي بسبب مواقفه الأخيرة تجاه ناديهم. يذكر أن لاعب الاهلي أحمد فتحي كان قد أعلن منذ أيام اصابة بناته بـ “فيروس كورونا“. ..

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