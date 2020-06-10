مرتضى منصور يشكو قناة الأهلي للمجلس الأعلى للإعلام

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد قناة النادي الأهلي، بسبب التجاوزات التي صدرت في حق مرتضى منصور على حد قوله.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه تقدم ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام، بسبب السفالة والانحطاط والقاذورات التي تتناولها قناة الأهلي واستضافتها أحد الأشخاص المأجورين للإساءة لنادي الزمالك ومجلس إدارته على حد وصفه”.

وكانت قناة الأهلي قد أعلنت عن عرض حلقات استثنائية لبرامج “ملك وكتابة” و “الأهلي خط أحمر” و”الأهلي الليلة” من أجل الرد على الاتهامات التي يتعرض لها النادي في الآونة الأخيرة من جانب مرتضى منصور”.

وتقدمت إدارة الاهلي بعدة شكاوي ضد مرتضى منصور إلى النائب العام ومجلس النواب واتحاد الكرة واللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للإعلام بسبب تجاوزاته في حق إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

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