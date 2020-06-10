الأهلي يستنجد بالنائب العام ورئيس البرلمان لإيقاف تجاوزات مرتضى منصور

استنجد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة “محمود الخطيب”، بالنائب العام المصري، ورئيس مجلس النواب “علي عبد العال”، من أجل إيقاف تجاوزات رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور“.

وأعلن الموقع الرسمي للأهلي، تقدم المستشار القانوني للنادي، وكيلًا عن رئيس النادي “محمود الخطيب”، اليوم الأربعاء، بثلاثة بلاغات جديدة إلى النائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور“، وتجاوزاته غير اللائقة وخروجه عن قواعد الأخلاق، وخوضه في الأعراض وإساءته لقيم المجتمع المصري.

وتعرضت إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب لوابل من الاتهامات والهجوم العنيف الذي وصل إلى حد السباب من جانب مرتضى منصور خلال مداخلاته الهاتفية عبر قناة الزمالك في الأيام الأخيرة بشكل فير مسبوق.

وجاء في البلاغات أرقام: ٢٤٣٥٠، ٢٤٣٥١، ٢٤٣٥٢ التي قدمها الأهلي بتاريخ اليوم ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠ أن رئيس الزمالك اتخذ من قناة ناديه منصة إعلامية لمهاجمة النادي الأهلي ومسئوليه، وترديد اتهامات باطلة دون رادع، خاصة أنه دأب على تكرار هذه الإساءات.

وطلب المستشار القانوني للأهلي خضوع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق ومحاسبته بالقانون، أسوة بكل أفراد الشعب المصري، خاصة أن تجاوزاته فاقت كل الحدود، ونفد صبر الجميع تجاه هذا التطاول غير المبرر والمستمر، في حماية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها رئيس نادي الزمالك.

Advertisements

الأهلي يطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

وتقدمت إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب بمذكرة، إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، تسأل فيها وبوضوح شديد: لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون أسوة بكل أفراد الشعب على التجاوزات غير الأخلاقية والسب والشتم والخوض في الأعراض، وهدم قيم الأسرة المصرية؟.

وتساءل الأهلي في مذكرته أيضًا: كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه بالقانون في وجود حصانة برلمانية تتصدى لكل من يحاول تفعيل آلية القانون، وأن أية بلاغات يتم تقديمها يكون مصيرها الأدراج المغلقة؟.

وقال النادي في مذكرته للدكتور علي عبدالعال إن هناك إصرارا غير مفهوم بالمرة على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وتعطيل القانون، خاصة أن مجلس النواب هو المنوط أولًا بالدفاع عن حقوق الشعب والمساواة بين أفراده وتشريع القوانين وآلية تنفيذها، وليس لحماية عضو البرلمان فقط.

وشدد النادي على أن استمرار هذا الأمر يوحي بأن القانون لم يعد كافيًا لحصول المواطنين على الحقوق المشروعة، مطالبا رئيس مجلس النواب موافاته بالطريقة الصحيحة والمشروعة حتى يحصل النادي ومجلس إدارته على حقوقهم من رئيس الزمالك، الذي يكيل الاتهامات ويسيء إلى سمعة الأسر ويتحدث بألفاظ خارجة دون رادع قانوني.

..