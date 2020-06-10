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توتنهام يرغب في ضم مهاجم تشيلسي

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تمسك توتنهام هوتسبير بالتعاقد مع مهاجم ، أوليفييه جيرو، في الميركاتو الصيفي، رغم تجديد عقده مع البلوز مؤخرًا.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع أسود لندن هذا الصيف، قبل أن يمدد عقده لمدة موسم آخر.

وارتبط اسم جيرو بالرحيل عن النادي اللندني، في ظل اهتمام أكثر من نادِ بضمه، وخاصة توتنهام الإنجليزي والإنتر ولاتسيو الإيطاليين.

ووفقًا لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإن السبيرز مازال لديه الرغبة في الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بعد نهاية الموسم الحالي، رغم تجديد عقده البلوز.

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حيث أوضحت الصحيفة الإنجليزية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مُعجب بشدة بجيرو، ويأمل في نقله إلى صفوف فريقه.

ورغم أن جيرو قد جدد عقده مع تشيلسي، إلا أن التكهنات حول مستقبله لن تتوقف، نظرًا لوجود شكوك حول دوره مع الفريق الموسم المقبل.

حيث تعاقد البلوز مع نجم أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش، كما تشير العديد من التقارير الصحفية إلى حسمه صفقة مهاجم لايبزيج الالماني، تيمو فيرنر، بالإضافة إلى سعيه في ضم كاي هافيرتز من باير ليفركوزن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثلاثي المذكور سيهدد مكان جيرو في تشكيلة تشيلسي، ومن ثم فإنه ربما يُعيد النظر في مستقبله خلال الميركاتو الصيفي المنتظر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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