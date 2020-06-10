رياضة | إنتر ميلان: لا نريد بيع مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان: لا نريد بيع مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان الإيطالي عن تمسك ناديه بالمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والمرشح إلى الرحيل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ماروتا في تصريحات لوسائل الإعلام:"لا نريد بيع مارتينيز، أنا لا أعرف ما يفكر فيه برشلونة، ربما لديهم أيضا بدائل وآمل ألا يدفعوا الشرط الجزائي".

وأضاف:"مارتينيز شاب ولديه مستقبل وهو مهم لكونتي لكن في حالة رحيله سيأتي مكانه لاعب ذو وزن كبير، لاعب كرة قدم رفيع المستوى".

واختتم ماروتا تصريحاته قائلاً:"في هذه السوق لن تكون هناك صعوبة في الشراء ولكن البيع هو الأمر الأكثر تعقيداً، لسنا في عجلة من أمرنا".