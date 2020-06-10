رياضة | صحيفة سودانية تفجرها: كارتيرون يوافق على تدريب الهلال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة سودانية تفجرها: كارتيرون يوافق على تدريب الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية سودانية، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى أن مسئولي الهلال السوداني توصلوا لاتفاق رسمي مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت صحيقفة كفر ووتر السودانية، أن الهلال توصل لاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، لتدريب الفريق.

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وتابعت الصحيفة السودانية، أنه تم التواصل بين الهلال وكارتيرون، من خلال وكيل لاعبين ومدربين شهير، وذلك بغرض التعاقد معه في الموسم الجديد، بعدما رفع رئيس الهلال شعار التتويج بإحدى البطولات الأفريقية.

وكان "كارتيرون" قد توج مع الزمالك ببطولتي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي .