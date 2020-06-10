رياضة | زيدان يحسم موقف هازارد من المشاركة أمام مايوركا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يحسم موقف هازارد من المشاركة أمام مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن استعداد ريال مدريد لخوض أول مواجهاته أمام إيبار يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني وذلك بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد لن يلعب أساسيًا في مواجهة إيبار وأنه سيبدأ المباراة من على مقاعد البدلاء.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هازارد جاهزًا بنسبة 100% ولكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي لا يرغب في المخاطرة بالنجم البلجيكي الذي غاب فترة طويلة بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع مشاركة هازارد كبديل في مواجهة إيبار حتى لا يتعرض لإنتكاسة جديدة كما أن الملكي سيواجه فالنسيا في الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد كان قد أجرى عملية جراحية على مستوى الكاحل ولكن النجم البلجيكي استغل فترة التوقف وتعافى من الإصابة وبات جاهزًا للعب مع الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي.