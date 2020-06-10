رياضة | وائل جمعة يحكي عن حلمه الذي لم يتحقق في مسيرته الكروية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر وائل جمعة يحكي عن حلمه الذي لم يتحقق في مسيرته الكروية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مسيرته في الملاعب شهدت العديد من الانتصارات والانكسارات ولكن غاب عنها هدفه الأسمى وهو اللعب في كأس العالم.

وقال جمعة في لايف عبر "الانستجرام"، عن أهم اللحظات في مسيرته:«أهم لحظة هي التي أحقق فيها انتصار أو بطولة، وأحمد الله فأنا حققت أكثر من 30 بطولة في مسيرتي، فكل بطولة كان لها مكانة خاصة لدي، فمع المنتخب لحظات الفوز بكأس الأمم الإفريقية وتحقيق البطولة 3 مرات متتالية، في رقم صعب أن يتكرر لأي منتخب بأي قارة أخرى».

وأضاف:أما على صعيد الأندية فأنا امتلك رقما تاريخيا وهو الفوز بـ6 بطولات دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي وأفتخر بذلك للغاية، وأيضا فزت بـ6 ألقاب سوبر إفريقي، وكل ذلك حققته عن طريق النادي الأهلي، في مسيرة أفتحر بها وأفخر بكوني انتمي للأهلي الذي ساعدني على تحقيق كل ذلك.

وأختتم:كنت أتمنى أن أكمل تلك مسيرتي باللعب في كأس العالم، ولكن بمشئية الله أرى إبني محققا ذلك.