رياضة | الزمالك يصعد الأزمة بشكوى رسمية ضد قناة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يصعد الأزمة بشكوى رسمية ضد قناة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التقدم بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام، ضد قناة الأهلي بسبب ما أسماه بالتجاوزات الأخيرة في حق القلعة البيضاء، وذلك بعد الفقرات التي خصصتها قناة القلعة الحمراء للرد على ما أسموه تجاوزات رئيس القلعة البيضاء.

وذكر مجلس إدارة الزمالك في بيان رسمي:

"قناة الأهلي تجاوزت في حق مرتضى منصور رئيس النادي خلال الساعات الماضية، واستضافت أحد الأشخاص المأجورين -على حد وصفهم- للإساءة لنادي الزمالك، وكانت خلافات عدة نشبت مؤخرًا بين قناتي الزمالك والأهلي، بسبب الهجوم المتبادل من العاملين فيهما على مسؤولي الناديين. وسبق أن تقدم مجلس إدارة الأهلي أيضا بشكوى في المجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الزمالك للأسباب نفسها.

يذكر أن الفترة الحالية تشهد حالة من الشد والجذب بين ادارة الناديين وذلك عقب قبول استقالة المستشار تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.