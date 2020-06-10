رياضة | حتا الإماراتي يقترب من التعاقد مع مدرب جديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر حتا الإماراتي يقترب من التعاقد مع مدرب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي حتا الإماراتي قريبًا من التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا لليوناني كريستوس كونتيس الذي رحل عن الفريق بعد انتهاء تعاقده ورفضه تمديد العقد مرة أخري.

وقال علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا الإماراتي في تصريحات لصحيفة "البيان" إن المدرب البديل يحمل الجنسية الأوروبية ، وتم ترشيحه لقيادة الجهاز الفني من بين 17 سيرة ذاتية لمدربين من أوروبا والبرازيل.

وأشار البدواوي في التصريحات التي نشرتها الصحيفة بموقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء إلى أن النادي كان متمسكا باستمرار كونتيس مع الفريق حتى آخر لحظة، لكن "طلبات المدرب تفوق قدرات النادي ولا تتوافق مع السقف المالي المحدد".

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وأوضح أن المدرب الجديد سيتولى تدريب الفريق في المرحلة المقبلة سواء استأنف الدوري نشاطه أو الاتجاه إلى قرار آخر، ومن المتوقع وصوله نهاية الأسبوع المقبل بعد الاتفاق على بنود العقد، مبينا أن المحترفين الأجانب يقضون الإجازة حاليا في بلدهم البرازيل باستثناء صامويل روزا الموجود مع عائلته في الإمارات، وعودة الأجانب مرتبط بوجهة نظر المدرب حال استئناف الموسم.

وفي حال رأى الجهاز الفني الجديد استمرارهم سيتم استدعاؤهم للعودة إلى تدريبات الفريق.

وأشار البدواوي إلى أن ملف التعاقدات على مستوى اللاعبين المواطنين سيظل مؤجلا حيث تشهد سوق الانتقالات صراعا بين الأندية في الفترة الحالية، وسيتم تدعيم صفوف الفريق بأسماء جديدة عندما تهدأ الحركة في "الميركاتو"، كما تمت مخاطبة الأندية لتمديد إعارة اللاعبين وفي انتظار الرد، مشيدا بتعاون مختلف الأندية مع حتا وعلى رأسهم نادي الظفرة.

وأضاف أن كونتيس قدم التقرير الفني العام عن الفريق ويتضمن العديد من الإحصائيات إلى جانب تقييم عن اللاعبين، ما سيمهد الطريق وسيسهل المهمة أمام المدرب الجديد.