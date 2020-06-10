رياضة | عرض يوناني يُهدد صفقة الأهلي والزمالك المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض يوناني يُهدد صفقة الأهلي والزمالك المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس النادي الأهلي منذ فترة مع غريمه التقليدي الزمالك على التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي باناثينايكوس اليوناني يريد التعاقد مع باهر المحمدي خلال الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

Advertisements

وأشارت التقارير إلى أن نادي باناثينايكوس قد دخل في مفاوضات جاده بالفعل مع باهر المحمدي في الفترة الماضية لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في الصيف.

وكان مسئولو الدراويش قد أكدوا على موافقتهم على رحيل باهر إلى أي نادي في أوروبا أو في الخليج خلال الصيف المقبل، ولكنهم يرفضون انضمامه إلى أي نادي داخل مصر.

يذكر أن عقد باهر المحمدي مع نادي الإسماعيلي ينتهي بشكل رسمي بعد 3 مواسم قادمة من الآن.