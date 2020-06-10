رياضة | نرصد هدافي الأوليمبي في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نرصد هدافي الأوليمبي في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأحرز لاعبي النادي السكندري، 13 هدف ، خلال 17 جولة، وإستقبل، 14 هدف، قبل توقف النشاط بسبب مخاطر إنتشار جائحة كورونا.
ويقدم "الخليج 365 الرياضي" قائمة هدافي فريق الأوليمبي بالقسم الثاني، حيث تمكن 7 لاعبين من تسجيل أهداف الأوليمبي، على النحو التالي :
1- عبد الله الرويني هدفين أبو قير وفاركو
2- نادى حسين هدفين في أبو قير وبيلا
3- محمد إبراهيم كرسبيو هدفين في بيلا والحمام
4- علاء عبد العظيم هدفين من ضربتين جزاء في المنصورة وغزل المحله
5- إسلام جمارك هدفين في فاركو
6- محمد أسامة حناكشه هدف في المالية
7- أحمد صالح هدف في البلدية
ترتيب المجموعة الثالثة
1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- أبو قير 26 نقطة
6- الرجاء 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- بلدية المحلة 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبي 19 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط