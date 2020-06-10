رياضة | عاجل.. خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الإعلامي خالد الغندور بعدم ظهوره على قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعرض نجلته للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: اعتذر عن الظهور في الإعلام و البقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بكورونا و ربنا يحفظ الجميع.

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ويقدم خالد الغندور البرنامج الرئيسي على قناة نادي الزمالك بشكل يومي، حيث من المقرر أن يغيب عن تقديم برنامح زملكاوي لفترة قد تصل إلى ١٤ يوم بعد إصابة نجلته بفيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور التقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،ضد النادي الاهلي، بسبب المحتوى المقدم على قناة الأحمر ضد الزمالك.

وكتب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد السفالة والانحطاط والقاذورات التي تتناولها قناة الأهلي واستضافتها أحد الأشخاص المأجورين للإساءة لنادي الزمالك ومجلس إدارته.