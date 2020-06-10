رياضة | الاتحاد السكندري يوضح موقفه من التعصب وعلاقته بالقطبين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يوضح موقفه من التعصب وعلاقته بالقطبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن إعتزازه بعلاقة ناديه التاريخيه بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وسعيه الدائم على نبذ التعصب وتوطيد العلاقات الإيجابية بين كافة أطراف أسرة الرياضة المصرية.

وقال مصيلحي خلال تصريحات صحفية: نحن نقيم وندرس كل المواقف بميزان من الذهب فلم نكن يوما طرفا فى نزاع أو دعاة أزمات فنحن نقدر الجميع ونحترمهم.

وأضاف رئيس نادى الاتحاد :نعرف ونعلم قيمة ومكانة نادينا ومدى جماهيريته العظيمة ونعمل دائما علي السعي من أجل إسعاد جماهير الثغر ورفع شأن مؤسستنا العملاقه.

ويواصل فريق الاتحاد السكندري التدرب من المنزل أسوة بباقي الأندية المصرية منذ إيقاف النشاط الرياضي في مصر بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.