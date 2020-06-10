رياضة | قائمة هدافي الرجاء في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر قائمة هدافي الرجاء في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الرجاء، سبعة وعشرون هدفاً، خلال منافسات الموسم الحالي، من مسابقة دوري القسم الثاني.

ويحتل الفريق المطروحي، المركز السادس بالمجموعة الثالثة مجموعة بحرى ، برصيد 26 نقطة، بفارق 7 نقاط عن فريق دمنهور المتصدر.

سجل لاعبي محرابي الصحراء، 27 هدف ، خلال 17 جولة، إذ يعد أقوى هجوم فى مجموعة بحرى.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" قائمة هدافي فريق الرجاء خلال 17 جولة بالقسم الثاني تمكن 14 لاعبين من تسجيل جميع الأهداف.

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1- ابراهيم رخا 5 أهداف منهم هدفين في كلا من البلدية والحمام أحدهما من ضربة جزاء وهدف من ضربة جزاء في المالية

2- هشام فتح الله 3 أهداف في دكرنس والمالية والمنصوره

3- عزت جمال 3 أهداف هدفين من ركلتي جزاء في أبو قير والمنصورة وهدف في بيلا

4- إسلام جمارك هدفين في البلدية والحمام

5- بلال جمال هدفين في المالية والحمام

6- محمود عبد العاطي هدفين في دكرنس

7- وائل فرج هدفين في بيلا

8- حمبوزو هدفين في المالية وبيلا

9- سعيد أحمد هدف في أبو قير

10- رزق عبد الحليم هدف في الحمام

11- طارق سالم هدف في المالية

12- محمود قرنى هدف في دمنهور

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة

2- غزل المحلة 32 نقطة

3- فاركو 32 نقطة

4- المنصورة 30 نقطة

5- أبو قير 26 نقطة

6- الرجاء 26 نقطة

7- دكرنس 26 نقطة

8- بلدية المحلة 22 نقطة

9- الحمام 20 نقطة

10- الأوليمبي 19 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط