رياضة | قائمة هدافي الرجاء في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر قائمة هدافي الرجاء في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويحتل الفريق المطروحي، المركز السادس بالمجموعة الثالثة مجموعة بحرى ، برصيد 26 نقطة، بفارق 7 نقاط عن فريق دمنهور المتصدر.
سجل لاعبي محرابي الصحراء، 27 هدف ، خلال 17 جولة، إذ يعد أقوى هجوم فى مجموعة بحرى.
ويقدم "الخليج 365 الرياضي" قائمة هدافي فريق الرجاء خلال 17 جولة بالقسم الثاني تمكن 14 لاعبين من تسجيل جميع الأهداف.
1- ابراهيم رخا 5 أهداف منهم هدفين في كلا من البلدية والحمام أحدهما من ضربة جزاء وهدف من ضربة جزاء في المالية
2- هشام فتح الله 3 أهداف في دكرنس والمالية والمنصوره
3- عزت جمال 3 أهداف هدفين من ركلتي جزاء في أبو قير والمنصورة وهدف في بيلا
4- إسلام جمارك هدفين في البلدية والحمام
5- بلال جمال هدفين في المالية والحمام
6- محمود عبد العاطي هدفين في دكرنس
7- وائل فرج هدفين في بيلا
8- حمبوزو هدفين في المالية وبيلا
9- سعيد أحمد هدف في أبو قير
10- رزق عبد الحليم هدف في الحمام
11- طارق سالم هدف في المالية
12- محمود قرنى هدف في دمنهور
ترتيب المجموعة الثالثة
1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- أبو قير 26 نقطة
6- الرجاء 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- بلدية المحلة 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبي 19 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط