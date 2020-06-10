شكرا لقرائتكم أحمد عبد الرؤوف: شيكابالا نضج أخلاقيا واستفدت من العمل مع ميتشو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد عبد الرؤوف لاعب ومدرب الزمالك السابق، إنه تربطه علاقة جيدة وقوية بشيكابالا ، موضحا أن المستوى الأخلاقي للأباتشي نضج بشكل كبير جدًا لافتا إلى أنه استفاد كثيرًا جدًا من العمل مع ميتشو.
وتحدث عبد الرؤوف عبر تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك:" الأهلي كان لديه قوة مالية كبيرة جدًا، واستطاع أن يبني فريقًا قويًا من الإسماعيلي، تعاقد مع أكثر من لاعب مميز، وبهؤلاء اللاعبين توج حسن شحاتة بـ3 كؤوس أمم إفريقيا مع المنتخب".
وأضاف عبد الرؤوف: "الأهلي كان لديه كل الإمكانيات، في الزمالك كان هناك كل سنة تغيير داخل الفريق وكان لا يوجد لدينا أي استقرار مالي أو إداري أو فني".
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