شكرا لقرائتكم شاهد.. ابنة خالد الغندور المصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خالد الغندور



ينشر "موقع الخليج 365" صورة لأسرة خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص بين أودى بحياة الألآف حول العالم.

أكد الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، إن الزمالك مستعد للمشاركة في مهرجان اعتزال حسام عاشور قائد الأهلي ، موضحا أن اللاعب رحل بشكل لا يليق من القلعة الحمراء، وقال الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى علي قناة الزمالك "حسام عاشور رحل بشكل لا يليق عن النادي الأهلي والغريب أن عاشور كان التريند ويضرب به المثل عندما يريدوا السخرية من الزمالك والآن الجميع انقلب عليه".

خالد الغندور يعلن إصابة أبنته بفيروس كيورونا



أعلن الاعلامى خالد الغندور عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إصابة أبنته زينه فيروس كيورونا المستجد قائلا " إصابة أبنتى بكورونا والحمد لله " .

وأعتذر خالد الغندور عن الظهور على شاشة قناة الزمالك خلال المرحلة المقبلة و الاستمرار بالبقاء فى المنزل وذلك بسبب عدم أنتشار الفيروس وبداء خطواط العلاج قائلا أعتذر عن الظهور فى الإعلام والبقاء فى المنزل بعد إصابة ابنتى الصغيرة زينه بكورونا و ربنا يحفظ الجميع ".

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خالد الغندور

أضاف الغندور:" حسام عاشور الأهلي فعل معه ذلك لانه ليس له ظهر ولا مشكلة لدينا في المشاركة بإعتزال حسام عاشور"، مشيراً إلي أن الاهلي لا يستطيع اتخاذ موقف مع صالح جمعة لاعب الفريق بسبب افعاله ، ولكن بسبب فيديو 8 دقائق لحسام عاشور تم اصدار قرارات ضده .

وقال خالد الغندور إن قناة الزمالك يتابعها جمهور الأهلى قبل الزمالك لإنها ناجحة وتعرض كافة القضايا بعقل ومنطق ومصداقية، مضيفاً :" قناة الزمالك ناجحة ويشاهدها الملايين لأنها تدافع بمنطق وعقل ولا تحابى طرف على أخر".

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهجران الاعتزال عدة ساعات فقط، لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويوجه له سهام النقد ويتهمهم بتعطيل مهرجان اعتزاله.