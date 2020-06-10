شكرا لقرائتكم محمد يوسف: كل الظروف كانت ضدنا في بطولة أفريقيا 2013 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف نجم الأهلى السابق، أن كل الظروف كانت تعاند الأهلى في آخر بطولة أفريقية توج بها في 2013.

وقال محمد يوسف فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت": آخر بطولة توج بها الأهلى فى أفريقيا كانت صعبة جدا لأن كل الظروف ضدك، في ظل توقف الدورى بسبب الثورة، وغيابات النجوم والإصابات، وعدم وجود ماتشات تجهز اللاعبين".

وأضاف محمد يوسف: "تغلبنا على الغيابات وتوقف الدورى واللاعبون كان عندهم مرونة تكتيكية، يعنى في النهائى لعبت شريف عبد الفضيل باك يمين وأحمد فتحى مع عاشور فى الوسط وأحمد عبد الظاهر مهاجم بعد غياب متعب للإصابة أمام أبو تريكة والحاوى وعبد الله السعيد".

وعن دور الرجل الثانى، قال محمد يوسف: "إن كل تجربة يكون لها عيوبها لكن لن أتحدث عنها فى وسائل الإعلام، مؤكدا أنه بعد الرحيل عن الأهلى مع تولى فايلر المسئولية كان الموسم قد بدأ، تلقيت أكثر من عرض لكن لم يكن هناك ما يناسبنى لأننى أبحث عن شيء يمثل إضافة، لذلك لم أعمل هذا الموسم مع أى ناد."

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وأضاف نجم الأهلى السابق: "لم أندم على العودة للقيام بدور الرجل الثاني، لكنى استفدت من التجربة بشكل جيد، وأى تجربة لها مميزات وسلبيات وأدين دائمًا بالفضل للأهلى الذى منحنى الفرصة لأكون من القلائل المصريين اللذين عملوا مع الأهلى، وكان يمكن أن أتواجد فى الأهلى ولا أترك بصمة، لكن بفضل الله ومساعدة الإدارة واللاعبين تمكنا من تحقيق انجاز طيب."

وتابع محمد يوسف: "نجحت أيضًا فى دور الرجل الثاني، سواء فى التجربة الأولى مع حسام البدرى ومانويل جوزيه أو بعد العودة فى التجربة الأخيرة مع كارتيرون ولاسارتي، ومع الأول قمت بدور مدير الكرة أيضًا."

واستطرد قائلًا: "خارج النادى الأهلى ما كنت لأقبل بدور الرجل الثانى بعدما عملت مدير فنى فى الدورى الممتاز أو مع نادى الشرطة العراقي، وفى بداية الموسم تلقيت عرضا من أحد الأندية الكبيرة فى العراق لكن كنت أتولى مهمة فى الأهلى لا يمكن أن أتركها."