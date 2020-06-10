شكرا لقرائتكم أحمد عبد الرؤوف: الحق هيرجع للزمالك في ملف نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عبد الرؤوف لاعب ومدرب الزمالك السابق، إن النادي الأبيض هو الأحق بلقب نادي القرن لأنه في هذه الفترة كان الأكثر تتويجًا.

أضاف عبد الرؤوف في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، أن لقب نادي القرن يستحقه الفارس الأببض وليس الأهلي.

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تابع مدرب الزمالك السابق: "هناك مسؤولون قالوا إن الموضوع لا يدار داخل الملعب فقط، عشت فترة الزمالك كان يحارب بشكل قوي جدًا وقناة الزمالك جاءت لكي تكون صوتًا للنادي".

وواصل: "الحق سيعود لأصحابه في ملف نادي القرن، موضوع النقاط الخاص بهذا اللقب غريب وتفصيل".