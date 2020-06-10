شكرا لقرائتكم محمد يوسف: هذا هو الفارق بين كارتيرون مع الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف نجم الأهلى السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الحالي والأهلى السابق، مميز جدا ويمتلك خططا فنية كبيرة.

وقال محمد يوسف فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت": إن كارتيرون مدرب مميز وأتظلم في الأهلى لأنه لم يملك أى أوراق قوية تساعده على النجاح ورغم ذلك وصل لنهائى أفريقيا وخسر بسبب الأحداث في تونس.

وتابع مدرب الأهلى السابق: الأجواء في تونس ظلمت كارتيرون مع الأهلى بخسارة اللقب أمام الترجى من اعتداءات على أتوبيس الأهلى وإصابة هشام محمد، والتي أدت لحالة من الارتباك داخل الفريق، مؤكدا أن كارتيرون لم يطلب من وليد أزارو أن يقطع قميصه في مباراة الذهاب".

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وأوضح محمد يوسف، "أن كارتيرون مشى من الاهلى قبل التعاقدات في يناير، على عكس ما وجد فى الزمالك حاليا، حيث يملك كل مقاومات النجاح بسبب إمكانيات اللاعبين فى كل المراكز من فرجانى ساسى ومصطفى محمد وأشرف بن شرقى".

وعن بطولة أفريقيا 2013، قال نجم الأهلى: آخر بطولة توج بها الأهلى فى أفريقيا كانت صعبة جدا لأن كل الظروف ضدك، في ظل توقف الدورى بسبب الثورة، وغيابات النجوم والإصابات، وعدم وجود ماتشات تجهز اللاعبين".

وأضاف محمد يوسف: "تغلبنا على الغيابات وتوقف الدورى واللاعبون كان عندهم مرونة تكتيكية، يعنى في النهائى لعبت شريف عبد الفضيل باك يمين وأحمد فتحى مع عاشور فى الوسط وأحمد عبد الظاهر مهاجم بعد غياب متعب للإصابة أمام أبو تريكة والحاوى وعبد الله السعيد".