شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يغادر إلى سويسرا لزيارة أسرته الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغادر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إلى بلاده، الخميس، لقضاء عدة أيام برفقة أسرته وزوجته، وتحدث المدرب السويسرى مع محمود الخطيب، رئيس النادى، خلال الجلسة التي جمعتهما الجمعة الماضى في مقر الجزيرة، عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته.
ويستقر فايلر في سويسرا أسبوعاً أو 10 أيام على أقصى تقدير من أجل الاطمئنان على زوجته، خاصة أن المدرب السويسرى لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضى لتدريب الأهلي.
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