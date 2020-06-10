شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتقدم ببلاغ إلى «الأعلى للإعلام» ضد قناة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بيانا ضد قناة النادى الأهلى، جاء فيه: «تقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد قناة الأهلى، نظرا لما رأه مسئولو الزمالك من إساءة لنادى الزمالك ومجلس إدارته».

كانت إدارة النادى الأهلى أرسلت، صباح الأربعاء، شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادى الزمالك، وجاء في الشكوى: «أن النادى فاض به الكيل جراء تجاهل العديد من الشكاوى التي تقدم بها في ذات الموضوع، وترك رئيس الزمالك يسب هذا ويشتم ذاك، دون أن يخضع لجهات التحقيق بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمى بها في وجه مئات البلاغات التي تقدم بها الكثيرون ضده وما زالت حبيسة الأدراج».

وأكد النادى في شكواه أن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط بإلزام رئيس الزمالك وغيره بمواثيق العمل الإعلامى وعدم الخروج عن قواعد الأخلاق على الشاشات، حفاظًا على قيم المجتمع المصرى وعدم الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد».

وتضمنت الشكوى أيضًا أن «الصبر نفد لدى الأهلى ومسئوليه من تجاهل الانتهاكات غير المسبوقة من رئيس الزمالك على مدى ما يقرب من عامين، اضطرت قناة النادى الأهلى من خلال بعض برامجها إلى الرد على الأكاذيب التي يرددها رئيس نادى الزمالك وتفنيد الادعاءات وتوضيح الحقائق».