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لمناقشة استئناف «الأبطال».. الخطيب يشارك في اجتماع لجنة الأندية بـ«كاف»

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

شارك محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، في اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي جرى ظهر الأربعاء، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة التوقيت المناسب لإقامة مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي لدوري الأبطال والكونفدرالية، وأيضًا مكان إقامة المباريات المتبقية من المسابقتين، بعد التوقف طوال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب جائحة «».

وناقشت اللجنة في اجتماع اليوم كل السيناريوهات المطروحة لاستكمال المسابقتين، وهي رغبة أكيدة لدى «كاف» والقائمين عليه، وتطرقت اللجنة إلى نظام مسابقات دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد، والموعد المناسب لانطلاق الأدوار الأولى من البطولتين.

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