شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم بـ3 بلاغات جديدة للنائب العام ضد «تجاوزات رئيس الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، صباح الأربعاء، بـ3 بلاغات جديدة إلى معالي المستشار النائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك، وتجاوزاته غير اللائقة وخروجه عن قواعد الأخلاق، وخوضه في الأعراض وإساءته لقيم المجتمع المصري.
وجاء في البلاغات أرقام: ٢٤٣٥٠، ٢٤٣٥١، ٢٤٣٥٢ بتاريخ اليوم ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠ أن رئيس الزمالك اتخذ من قناة ناديه منصة إعلامية لمهاجمة النادي الأهلي ومسئوليه، وترديد اتهامات باطلة دون رادع، خاصة أنه دأب على تكرار هذه الإساءات.
وطلب المستشار القانوني للأهلي «خضوع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق ومحاسبته بالقانون، أسوة بكل أفراد الشعب المصري، خاصة أن تجاوزاته فاقت كل الحدود، ونفد صبر الجميع تجاه هذا التطاول غير المبرر والمستمر، في حماية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها رئيس نادي الزمالك».
كان النادي الأهلي ومجلس إدارته تقدم بعشرات البلاغات على مدى العامين الماضيين لإيقاف تجاوزات رئيس نادي الزمالك وتطاوله على الأهلي ورموزه عبر وسائل الإعلام، وما زالت هذه البلاغات حبيسة الأدراج حتى الآن ولم يتم البت فيها، نظرًا لأن رئيس الزمالك يحتمي بالحصانة البرلمانية، وهناك إصرار من مجلس النواب بشكل غير مفهوم على عدم رفع الحصانة لتنفيذ القانون بحق هذا المتجاوز، وخضوعه أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بنصوص القانون مثلما يحدث مع أفراد الشعب المصري.
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