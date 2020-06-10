شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد مصطفى عبده: «أحد نجومنا على مر التاريخ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد مصطفي عبده الذي يوافق اليوم 10 يونيو، بنشر مقطع فيديو قصير له وهو يحمل كأس مصر في إحدى احتفالات القلعة الحمراء بالتتويج.
وكتبت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، «نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا السابق وأحد نجومنا على مر التاريخ مصطفى عبده نتمنى لك عيد ميلاد سعيد».
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