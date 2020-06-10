اخبار الرياضه

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد مصطفى عبده: «أحد نجومنا على مر التاريخ»

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد مصطفى عبده: «أحد نجومنا على مر التاريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد مصطفي عبده الذي يوافق اليوم 10 يونيو، بنشر مقطع فيديو قصير له وهو يحمل كأس مصر في إحدى احتفالات القلعة الحمراء بالتتويج.

وكتبت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، «نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا السابق وأحد نجومنا على مر التاريخ مصطفى عبده نتمنى لك عيد ميلاد سعيد».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    Advertisements

    36,829

  • تعافي

    9,786

  • وفيات

    1,306

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحتفل بعيد ميلاد مصطفى عبده: «أحد نجومنا على مر التاريخ» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا