شكرا لقرائتكم وائل جمعة: محمدى صلاح لا يستطيع تحمل مسؤولية المنتخب بمفرده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل جمعة نجم المنتخب الأسبق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، موضحا أنه تكون عليه ضغوط كبيرة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، نظرا لتحميله المسؤولية كاملة، كأنه هو اللاعب الوحيد في الملعب.

وأضاف جمعة في تصريحات عبر "لايف" على حسابه الشخصي على انستجرام، أن صلاح لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية المنتخب بمفرده، حتى لو كان أفضل لاعب في العالم.

وقال "جمعة": "الكرة لعبة جماعية، ولهذا صلاح لا يلعب لوحده، لابد من وجود عناصر تساعده، أعلم أنه سوف يكون إضافة كبيرة في حالة تأهلنا إلى كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر".