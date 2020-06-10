شكرا لقرائتكم الزمالك يتقدم ببلاغ للأعلى للإعلام ضد قناة الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بيانا شديد اللهجة ضد قناة النادى الأهلى، وذلك بعد ما رأه إساء لنادى الزمالك، حيث جاء بالبيان، "تقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد قناة الأهلى، نظرا لما رأه مسئولو الزمالك من إساءة لنادى الزمالك ومجلس إدارته، وذلك بحسب ما نشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكانت إدارة النادى الأهلى، أرسلت صباح اليوم الأربعاء، شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادى الزمالك.. وجاء فى الشكوى:

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أن النادى فاض به الكيل جراء تجاهل العديد من الشكاوى التى تقدم بها فى ذات الموضوع، وترك رئيس الزمالك يسب هذا ويشتم ذاك، دون أن يخضع لجهات التحقيق بسبب الحصانة البرلمانية التى يحتمى بها فى وجه مئات البلاغات التى تقدم بها الكثيرون ضده وما زالت حبيسة الأدراج.

وأكد النادى فى شكواه أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط بإلزام رئيس الزمالك وغيره بمواثيق العمل الإعلامى وعدم الخروج عن قواعد الأخلاق على الشاشات، حفاظًا على قيم المجتمع المصرى وعدم الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.

وتضمنت الشكوى أيضًا أن الصبر نفد لدى الأهلى ومسئوليه من تجاهل الانتهاكات غير المسبوقة من رئيس الزمالك على مدى ما يقرب من عامين، اضطرت قناة النادى الأهلى من خلال بعض برامجها إلى الرد على الأكاذيب التى يرددها رئيس نادى الزمالك وتفنيد الادعاءات وتوضيح الحقائق.