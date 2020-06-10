شكرا لقرائتكم الحب في زمن الكورونا.. مصطفى محمد يحتفل بزفافه في حفل أسرى مصغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل في الوقت الحالي مصطفي محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني بزفافه علي عروسته حياة سلامة ، ويقام حفل الزواج فى شكل أسرى مصغر طبقا للقرارات التى أعلنتها مجلس الوزراء مسبقا بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح وهو ما أدى إلى أن يكون الفرح قبل فترة الحظر التى تبدأ من الثامنة مساء كل يوم وحتى السادسة صباحا حفاظ على حياة المواطنين.

واستغل عدد من اللاعبين الفرصة خلال فترة التوقف الحالية فى الإعلان عن الخطوبة، أو الزواج كان آخرهم البلدوزر الجديد مصطفى محمد الذى فضل الاستقرار الأسرى للتركيز مع كرة القدم مع عودة النشاط الكروى فى الفترة المقبلة .



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وينتظر الرياضيون بفارغ الصبر اجتماع مجلس الوزراء منتصف يونيو الجارى والذى من المتوقع أن يعلن من خلاله عودة النشاط الرياضى بشكل تدريجى مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية.

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من ناحية اخري كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن كواليس تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، ومصير الصفقات الجديدة التي يننوي مسئولي الزمالك إبرامها، ومصير اللاعبين الذين تلقوا عروضا، وقال أمير مرتضي على قناة الزمالك: كارتيرون أكثر شخص أجلس معه خلال هذه الفترة، ونتحدث عن كل شيء يخص فريق الكرة بما فيها خطة التحضير للموسم الجديد، مشددا على أن القوام الأساسي للزمالك مستمر ولا نية للتفريط فيه بل العكس لدينا نية لتدعيم الفريق بعناصر جديدة.

وأضاف أمير مرتضي منصور : الصفقات الجديدة ستتم في مراكز معينة ولن تؤثر على الأسماء الموجودة بل ستخلق منافسة، مشيرا إلى أن الإدارة وفرت كل طلبات كارتيرون وهناك توافق عليها من جانبه.