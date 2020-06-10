شكرا لقرائتكم اليو بادجى يشارك في أحد التدريبات لحراس المرمى تحت قيادة الحضرى في الشيخ زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تابع السنغالى اليو بادجى مهاجم فريق الأهلى، أحد التدريبات لحراس المرمى تحت قيادة عصام الحضرى خلال تواجدهم فى أحد ملاعب التجمعات السكانية بمدينة الشيخ زايد .. ونشر اليو بادجى فيديو لتدريب عصام الحضرى لأحد الحراس الصاعدين و أعطاءه بعض التعليمات الخاصة بحراسة المرمى .

ويواصل السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، خوض تدريباته البدنية المنفردة سواء فى منزله أو أحد صالات الجيم التى تسمح له بالتواجد بشكل منفرد، وذلك من أجل الحفاظ على معدل لياقته البدنية، وعدم التأثر بشكل كبير فى ظل توقف مسابقة الدورى المصرى وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر ومعظم دول العالم بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد.



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وشارك بادجى مع الأهلى فى 7 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسرى، وسجل خلالها هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق قبل توقف النشاط.

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وأغلق السويسرى ريينه فايلر المدير الفنى للأهلى ملف رحيل السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى، وأعلن المدير الفنى أن بادجى مهاجم جيد وصاحب إمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق، لذا لا يمكن التفريط فيها خلال الصيف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى آخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادى قبل تجميد النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التى شارك فيها بادجى مع الأهلى لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية.

وأعلن المدير الفنى للأهلى أن الرباعى الأجنبى فى الفريق، وهو التونسى على معلول والمالى آليو ديانج والنيجيرى جونيور أجايى والسنغالى آليو بادجى لن يرحل عن القلعة الحمراء حالياً أما جيرالدو فسيرحل حال ضم لاعب أجنبي بدلاً منه كما رفض المدرب السويسري عودة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي وطلب فايلر إستمرار إعارة آزارو أو عرضه للبيع في الصيف لأن الفريق ليس بحاجه له بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب خطة فايلر.

من ناحية أخرى، تمنى السنغالى أليو بادجى، مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا للانتقام والثأر ورد الاعتبار بعد الخسارة أمامهم وضياع لقب السوبر المصرى فى الإمارات ، وأضاف مهاجم النادى الأهلي، "شعرت بالإحباط بعد ضياع ضربة الجزاء والتسبب فى الخسارة أمام الزمالك فى السوبر، ولكننى أجيد تسديد ضربات الجزاء وما حدث أمام الزمالك كان سوء توفيق وغيرت رأيى فى آخر لحظة لأن دائما العبها على يسار الحارس".